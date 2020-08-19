Киев, , 12:58 — REGNUM Министерство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей страны, в которой основное внимание уделено подконтрольному Донбассу, заявил 19 августа глава ведомства, вице-премьер правительства страны Алексей Резников.

В пресс-службе уточняют, что Резников провел совещание с представителями украинских бизнес-ассоциаций, в ходе которого обсудили базовые идеи концепции развития Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что министерство планирует осенью завершить разработку новой концепции экономического развития Донбасса.

Вице-премьер призвал сосредоточиться на создании «новой экономики» и выразил мнение, что «обновленный Донбасс» может стать центром новых подходов в производственных отношениях.

«Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру… Западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития», — отметил Резников, хотя и не уточнил, какие конкретно есть основания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Резников неоднократно заявлял, что к предыдущей экономической модели Донбасса возврата уже нет и власти должны создать новую концепцию развития для региона. В правительстве обсуждают идею создания в Донбассе особой экономической зоны, но что конкретно это означает, в настоящий момент неизвестно.