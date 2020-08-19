Минск, , 12:54 — REGNUM С начала августа жители Белоруссии жалуются на проблемы доступа к интернет-ресурсам, в частности — к публикациям ИА REGNUM. С 12 августа доступ к большей части электронных СМИ был восстановлен — кроме тех, которые были заблокированы на основании решения министерства информации республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения. При этом сайт ИА REGNUM или отдельные публикации на нём не внесены в список экстремистских материалов.

При блокировке доступа к интернет-ресурсам, в отношении которых госорганами Белоруссии принято соответствующее решение, появляется такое сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

ИА REGNUM, равно как и общественность Белоруссии, не получали уведомлений о подобных решениях белорусского министерства.

Тем не менее целенаправленная блокировка доступа к публикациям ИА REGNUM осуществляется. Тем самым нарушаются фундаментальные конституционные права граждан республики, местный закон о СМИ и международные обязательства официального Минска.

К незаконной блокировке доступа к ресурсам ИА REGNUM могут быть причастны сотрудники ряда белорусских государственных структур, в том числе министерства информации, РУП «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ) и Оперативно-аналитического центра при президенте (ОАЦ).