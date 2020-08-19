Тула, , 12:53 — REGNUM Ещё один уроженец Чувашии получит высокий пост в правительстве Тульской области. 50-летний Дмитрий Марков, который начинал карьеру в Чебоксарах, станет новым вице-премьером. Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Дмитрий Марков Tularegion.ru

Глава региона проинформировал, что Дмитрий Марков «в ближайшее время» будет назначен новым заместителем председателя правительства области. Он будет отвечать за развитие здравоохранения, курировать работу по обеспечению деятельности мировых судей и органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами соцстраха и ОМС, бюро медико-социальной экспертизы.

Отметим, что Дмитрий Марков в 2013 году стал первым заместителем главы минздрава Московской области — министерство тогда возглавляла экс-премьер Чувашии Нина Суслонова. В ноябре 2016 года он сменил на посту Суслонову, которая предложила Маркова в качестве кандидата на должность министра, а в апреле 2019 года возглавил московское областное управление фонда соцстраха.

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Напомним, в правительстве Тульской области работает ещё один уроженец Чувашии — 37-летний Сергей Егоров, который четыре года трудится вице-губернатором.

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