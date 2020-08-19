Тула, 19 августа 2020, 12:53 — REGNUM Ещё один уроженец Чувашии получит высокий пост в правительстве Тульской области. 50-летний Дмитрий Марков, который начинал карьеру в Чебоксарах, станет новым вице-премьером. Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Глава региона проинформировал, что Дмитрий Марков «в ближайшее время» будет назначен новым заместителем председателя правительства области. Он будет отвечать за развитие здравоохранения, курировать работу по обеспечению деятельности мировых судей и органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами соцстраха и ОМС, бюро медико-социальной экспертизы.
Отметим, что Дмитрий Марков в 2013 году стал первым заместителем главы минздрава Московской области — министерство тогда возглавляла экс-премьер Чувашии Нина Суслонова. В ноябре 2016 года он сменил на посту Суслонову, которая предложила Маркова в качестве кандидата на должность министра, а в апреле 2019 года возглавил московское областное управление фонда соцстраха.
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Напомним, в правительстве Тульской области работает ещё один уроженец Чувашии — 37-летний Сергей Егоров, который четыре года трудится вице-губернатором.
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Справка ИА REGNUM. Дмитрий Сергеевич Марков родился в Чебоксарах 31 января 1970 года. В 1994 году окончил Чувашский государственный университет (специальность «Лечебное дело»).
Работал деканом лечебного факультета ЧГУ. В 2003 — 2012 годы руководил управлением здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары, затем занял пост главврача Больницы скорой медицинской помощи. В июне 2013 года назначен первым заместителем министра здравоохранения Московской области, в ноябре 2016 года стал главой минздрава Подмосковья. В апреле 2019 года назначен управляющим московским областным региональным отделением Фонда социального страхования России.