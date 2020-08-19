Минск, , 12:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у проходных заводов, которые встречают заводчан агрессивной толпой, и поблагодарил тех рабочих, которые не стали присоединяться к забастовкам. Он заявил об этом 19 августа на заседании Совета безопасности республики.

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"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что основными вызывающими беспокойство угрозами являются продолжающиеся угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ и даже членов правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский совет не стал комментировать видеообращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств стран ЕС с просьбой о непризнании итогов выборов и поддержке оппозиции республики.