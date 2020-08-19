Новосибирск, , 12:49 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Барышевского сельского совета Новосибирского района. Он обвиняется в совершении 13 эпизодов преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год чиновник, вопреки установленному законом порядку, в нарушение федерального и областного законодательства, превышая свои полномочия, незаконно передал в собственность 13 гражданам земельные участки. При этом с восемью гражданами он заключил договоры купли — продажи, согласно условиям которых, участки переходят в собственность гражданам по кадастровой стоимости, а остальным передал участки на бесплатной основе, ввиду якобы наличия у них на то оснований, хотя они не были признаны нуждающимися.

Ущерб бюджету администрации Новосибирского района оценивается в более чем 11 млн рублей. Кроме того, были нарушены права граждан, действительно являющихся малоимущими и нуждающимися в муниципальном жилье.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.