Томск, , 12:48 — REGNUM Ольга Кобякова, руководившая Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) в Томске, с 19 августа приступила к новой работе в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, томский губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил Ольгу Кобякову за вклад в развитие здравоохранения региона.

‪В Москве Кобякова будет руководить Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения России.

«Единственная женщина-ректор в истории томских университетов, Ольга Кобякова стала и самым спортивным ректором в стране. Она инициировала ряд программ для населения, активно пропагандируя здоровый образ жизни», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

И. о. ректора СибГМУ стал доктор медицинских наук Евгений Куликов. Он работал в университете проректором по научной работе и последипломной подготовке.

Напомним, в 2010 году Ольга Кобякова возглавила департамент здравоохранения Томской области. С 2014 года была ректором СибГМУ. Доктор медицинских наук, профессор.