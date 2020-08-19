Минск, , 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал руководителям западных стран обратить внимание на свои проблемы. Об этом он заявил 19 августа на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

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Глава республики возмутился тем, что страны Запада открыто заявляют о сборе средств для акций протеста в Белоруссии. Лукашенко заявил, что много денег поступает наличностью.

По его словам, западные страны предлагают начать переговоры, но продолжают настаивать на своем. Президент посоветовал рассмотреть на планируемом совещании проблему желтых жилетов во Франции или беспорядков в США.

Лукашенко добавил, что не стоит акцентировать внимание на Белоруссии, чтобы отвлечь внимание от проблем во Франции, США, Германии и других странах. «Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным призыв президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке демонстрантов в Белоруссии.

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