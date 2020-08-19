Додома, , 12:51 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули, в течение года занимавший пост председателя Сообщества развития Юга Африки (САДК), заявил, что одним из его основных достижений на данном посту стало принятие суахили в качестве четвертого официального языка блока. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на выступление президента на 40-м саммите САДК, прошедшем в формате видеоконференции.

В ходе саммита президент Танзании также передал пост председателя сообщества президенту Мозамбика Филипе Ньюси, который будет занимать его в течение следующего года.

Пользуясь случаем, президент Магуфули от лица САДК поблагодарил международное сообщество за смягчение экономических санкций, введенных в отношении Зимбабве в 2000 году.

«Ряд успехов становится очевидным, например, Евросоюз начал осознавать важность разрешения гуманитарного кризиса в стране (Зимбабве), предоставляя ей помощь и заявляя о готовности оказания экспертной поддержки в сферах развития», — заявил Магуфули.

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