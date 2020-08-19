Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Политическое давление на правительство Швеции усиливается со стороны депутатов Риксдага (однопалатный парламент Швеции), которые намерены добиться от правительства проведения выпускных экзаменов уже этой осенью. Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции выпускные тесты были отменены, однако теперь за их проведение выступают уже четыре парламентские партии Швеции. Об этом 19 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Почти шесть месяцев было, чтобы подготовить проведение выпускных экзаменов этой осенью, и если об этом не позаботились государственные ведомства, тогда должно вмешаться правительство и сказать, что мы исходим из того, что выпускные экзамены состоятся», — заявил представитель Шведских демократов по вопросам образования Патрик Реслоу.

Напомним, что члены Умеренной коалиционной партии и Либералы также ранее призывали правительство изменить свое решение и провести экзамены. Теперь, помимо Шведских демократов, к требованию присоединяются и Христианские демократы.

Между партиями в Комитете Риксдага по вопросам образования уже ведутся переговоры о совместной инициативе по оказанию давления на правительство. Данный факт подтвердил представитель Христианских демократов по вопросам образования Гудрун Брунегорд.