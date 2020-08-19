Ташкент, , 12:33 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана предлагает ввести новый порядок организации и проведения митингов. Соответствующий проект закона опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Согласно проекту, митинги разрешат проводить в будние дни с 10:00 до 18:00. Продолжительность акции не должна превышать двух часов. Заявление о проведении мероприятия необходимо подавать за 15 рабочих дней до даты проведения.

Запрещается проводить митинги, собрания и демонстрации, которые финансируются иностранными государствами, а также международными некоммерческими организациями.