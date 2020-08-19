Томск, , 12:32 — REGNUM Сразу после церемонии в посольстве Индонезии в Москве заместитель посла Индонезии Азис Нурвахьюди поприветствовал индонезийских студентов в городе Томск, что в 3200 километрах от Москвы, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Посольство Индонезии в Москве приветствовало индонезийских студентов, обучающихся в городе Томск. В настоящее время в Томске обучаются 60 индонезийских студентов.

Азис Нурвахьюди призвал студентов продолжать любить свою родину, заботиться о разнообразии и продолжать сохранять единство.

Мероприятие, посвященное 75-й годовщине независимости Индонезии, завершилось раздачей призов конкурса и общественных мероприятий с индонезийскими студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 2021 год станет критическим для Индонезии в борьбе с пандемией.

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