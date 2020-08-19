Рига, , 12:34 — REGNUM Латвийское правительство не может признать бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую победителем на данных выборах. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит агентство LETA.

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Как пояснил глава МИД Латвии, Тихановская не может быть признана победителем на президентских выборах, так как реальные результаты голосования неизвестны.

«Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации», — отметил Ринкевич.

Также он высказал озабоченность тем обстоятельством, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать «белорусское досье» с Россией, а не с Минском.

«Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще», — отметил глава латвийского МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что доверенное лицо бывшего кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской Олега Моисеенко, который был задержан 8 августа, отпустили правоохранительные органы Белоруссии.