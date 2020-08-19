Москва, , 12:25 — REGNUM Запад предпринимает активные действия по делигитимации президента Белоруссии Александра Лукашенко и пытается перехватить у него власть. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Что касается Запада, то его действия оказались прогнозируемы, — сказал политолог. — Предприняты активные действия по делигитимации Лукашенко и перехвату у него власти. При этом мы видим, что Запад действует несколькими эшелонами. Первый эшелон — это Литва и Польша с примкнувшими к ним Эстонией и Латвией. А за спиной у Литвы и Польши второй эшелон — тяжеловесы в виде США, ЕС и Великобритании. К действиям Запада надо отнести риторику, финансовые, организационные, дипломатические, а также военно-стратегические ресурсы. Западу нужно максимальное ослабление России, максимальный контроль за территориями, которые могут быть его форпостом. Поэтому конечная цель Запада — это спрямить линию соприкосновения с Россией».

И именно поэтому, как подчеркнул эксперт, для Запада так важен контроль над Белоруссией.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим.

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