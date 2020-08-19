Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Свободные и честные выборы, а также перспектива мирной передачи власти в США после избрания нового президента остаются под большим вопросом, заявил обозреватель Томас Фридман в статье, вышедшей 18 августа в New York Times.

«В ноябре этого года впервые в нашей истории США, возможно, не смогут провести свободные и справедливые выборы и — если президент [Дональд] Трамп потерпит поражение от Джо Байдена — законным и мирным образом осуществить передачу власти», — подчеркнул Фридман, отметив, что ему и представить было невозможно, чтобы он когда-либо прочитал или произнес подобные слова.

Свои опасения Фридман связал с голосованием по почте. Так, может сложиться ситуация, при которой половина страны считает, что их голоса не были учтены из-за саботажа работы почтовой службы со стороны действующей администрации, тогда как вторая будет считать, что все голоса, отданные за Байдена по почте, были сфальсифицированы. Результатом такого развития событий могут стать серьезные разногласия после голосования, которые не пойдут ни в какое сравнение с пересчетом голосов на выборах 2000 года, они станут «концом американской демократии».

"Также не преувеличением будет сказать, что они [разногласия] могут посадить зерна еще одной гражданской войны в стране», — подчеркнул обозреватель.

В сложившихся условиях Фридман указывает на то, что он в день голосования предпримет любые усилия для того, чтобы прийти на свой избирательный участок и отдать голос за бывшего вице-президента Джо Байдена и его партнершу по выборам Камалу Харрис.