Вашингтон, 19 августа 2020, 12:25 — REGNUM Свободные и честные выборы, а также перспектива мирной передачи власти в США после избрания нового президента остаются под большим вопросом, заявил обозреватель Томас Фридман в статье, вышедшей 18 августа в New York Times.
Свои опасения Фридман связал с голосованием по почте. Так, может сложиться ситуация, при которой половина страны считает, что их голоса не были учтены из-за саботажа работы почтовой службы со стороны действующей администрации, тогда как вторая будет считать, что все голоса, отданные за Байдена по почте, были сфальсифицированы. Результатом такого развития событий могут стать серьезные разногласия после голосования, которые не пойдут ни в какое сравнение с пересчетом голосов на выборах 2000 года, они станут «концом американской демократии».
В сложившихся условиях Фридман указывает на то, что он в день голосования предпримет любые усилия для того, чтобы прийти на свой избирательный участок и отдать голос за бывшего вице-президента Джо Байдена и его партнершу по выборам Камалу Харрис.