Сеул, , 12:37 — REGNUM Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи посетит южнокорейский Пусан с 21 по 22 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Кан Мин Сока.

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По его словам, в рамках своего визита член политбюро ЦК КПК встретится с главой Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хуном.

Представители двух стран намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, включая борьбу с коронавирусом, обмены на высоком уровне, текущую ситуацию на Корейском полуострове и в мире.

Предполагается, что одним из основных пунктов, которые войдут в повестку дня, станет вопрос проведения корейско-китайского саммита.

Отметим, что это первый визит Ян Цзечи в Южную Корею за последние два года.