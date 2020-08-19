Нур-Султан, , 12:20 — REGNUM В Казахстане планируют создать агентство в сфере официальной помощи развитию KazAID. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев на брифинге.

По его словам, агентство будет помогать развивающимся странам. Создание новой некоммерческой организации обойдется бюджету в 138 млн тенге ($330 тыс.). В будущем агентство будет взимать 7% от проектов.

Посол по особым поручениям МИД Казахстана Рапиль Жошыбаев добавил, что агентство будет зарегистрировано уже в сентябре. По его словам, на первоначальном этапе планируется привлечь 15 специалистов, которые имеют подготовку в сфере международного бизнеса.

В будущем состав расширят до 25 человек. Агентство будет работать совместно с международными организациями. В первую очередь — это работа в Туркестанском регионе и со странами, где есть казахские диаспоры.