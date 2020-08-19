Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не имеет отношения к задержкам при доставке почты по территории Соединённых Штатов. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Читайте также: Трамп снова раскритиковал идею голосовать по почте

По его словам, задержки не были намеренными, а глава Белого дома «не распоряжался об этом». Он подчеркнул, что Трамп «ни в коей мере не подстрекает» к замедлению работы почты, сообщает телеканал WSLS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская Почтовая служба заявила, что она может не справиться с работой, если голосование на президентских выборах будет удалённым — через рассылку по почте избирательных бюллетеней.

Также по теме: Почтовая служба США назвала недостаток удалённого голосования

Напомним, инициатива с удалённым голосованием реализуется в США для предотвращения еще большего распространения коронавируса. Американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал эту идею из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней. Из-за этого демократы заподозрили американского лидера в попытках саботировать голосование по почте на ноябрьских президентских выборах

Добавим, что законопроект, касающийся работы Почтовой службы США, будет вынесен на голосование в нижней палате американского Конгресса 22 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил поднять плату с Amazon за доставку товаров по почте