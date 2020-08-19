Минск, , 12:12 — REGNUM Доверенное лицо бывшего кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской Олега Моисеенко, который был задержан 8 августа, отпустили правоохранительные органы Белоруссии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба объединенного штаба оппозиции страны.

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"Вчера поздно вечером был отпущен Олег Моисеенко, доверенное лицо Светланы Тихановской, который был задержан 8 августа», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Польши надеются на то, что «российский фактор» не повлияет на решение Европейского союза по Белоруссии.