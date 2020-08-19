Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Бары в центре Петербурга площадью меньше 50 кв. метров могут получить шанс на выживание. По нынешнему законы они должны закрыться с 1 января, но в Заксобрании Петербурга разработали законопроект, согласно которому разрешенную площадь для продажи алкоголя в жилых домах могут сократить до 25 кв. метров.

Об этом сообщил 19 августа депутат ЗакСа и инициатор изначального закона о борьбе с так называемыми «наливайками», единоросс Денис Четырбок.

Представить проект собираются на ближайшем заседании рабочей группы, которую сформировали после массового возмущения со стороны граждан и владельцев бизнеса. Заседание состоится 25 августа.

Поблажка может коснуться общепита в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Они смогут продавать алкоголь, если зал обслуживания больше 25 кв. метров.

«Главная задача рабочей группы — сохранить по-настоящему хорошие, приличные бары и рестораны, которые не доставляют неудобств местным жильцам. Возможно, предложенное «зонирование» мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых «наливаек», которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно», — считает Четырбок.

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На заседании рабочей группы обещают обсудить и другие инициативы.

Напомним, закон о запрете баров меньше 50 кв. метров возмутил общественность, однако был подписан губернатором Александром Бегловым, после чего градоначальник назвал документ «поспешным» и раскритиковал депутатов, которые не просчитали экономический эффект. На первом заседании рабочей группы выяснилось, что закон повлечет закрытие 12% заведений общепита в Петербурге, а работу потеряют около 7 тыс. человек, так как почти все бары в центре города расположены в жилых домах. Под петицией за их сохранение подписались около 30 тыс. человек.

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