Нальчик, , 11:43 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обнародовал сведения о своих доходах в 2019 году. За весь отчетный период он заработал 1 млн 422 тыс. рублей. Если сравнить с его доходами за 2018 год, которые составляли 3,88 млн рублей, то выходит, что он стал беднее почти в три раза.

Доход супруги главы Кабардино-Балкарии остался практически на том же уровне, что и годом ранее — 171,2 тыс. рублей.

Что касается недвижимости, то в собственности Казбека Кокова имеется квартира площадью 99,3 кв. м. В пользовании четы Коковых есть земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408 кв. м, а у главы семейства еще и квартира площадью 152 кв. м.

Из транспортных средств глава Кабардино-Балкарии задекларировал автомобиль Toyota Camry.

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