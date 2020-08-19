Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:47 — REGNUM Лидер оппозиционной партии Танзании «Альянс за демократические перемены» (ACT-Wazalendo) Зитто Кабве призвал все оппозиционные партии страны выдвинуть единого кандидата на предстоящие в октябре 2020 года всеобщие выборы. Об этом предает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление Кабве в Дар-эс-Саламе.

В своем заявлении он отметил, что в настоящее время оппозиционные партии Танзании ведут переговоры о сотрудничестве на период всеобщих выборов. Кабве подчеркнул, что многие жители Танзании поддерживают идею о сотрудничестве оппозиции.

«Танзанийцы не простят нас, если мы не выдвинем единого кандидата на пост президента и по одному кандидату на пост главы каждого округа и района, я призываю вас, коллеги-оппозиционеры и лидеры оппозиционных партий, забыть про эгоизм, граждане Танзании хотят сотрудничества в интересах достижения перемен в стране», — заявил Кабве.

Кабве также добавил, что его партия и он сам открыты к сотрудничеству с другими оппозиционными партиями материковой и островной частей Танзании, чтобы сместить правящую «Революционную партию Танзании» (ССМ).