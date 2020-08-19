Джакарта, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 2021 год станет критическим для Индонезии в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

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Министерство иностранных дел продолжит координировать действия с соответствующими министерствами и ведомствами, а также с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в закупке вакцин.

Планируется, что разработка индонезийской вакцины может быть завершена к середине 2021 года.

По словам Ретно Марсуди, в настоящее время правительство проводит клинические испытания вакцины Sinovac из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство связи и информатики Индонезии запустило серию почтовых марок с изображением президента Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина в рамках празднования 75-й годовщины независимости Индонезии.

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