Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Власти Южной Кореи и США регулярно координируют усилия по ситуации вокруг КНДР и межкорейскому сотрудничеству. Так ответил представитель Госдепартамента США на письменный вопрос южнокорейских СМИ по поводу заявления министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Напомним, что 18 августа министр объединения Южной Кореи встретился с послом США в Южной Корее Гарри Харрисом, с которым обменялся мнениями относительно пересмотра функций южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР, отметив необходимость внесения большего вклада в развитие межкорейских отношений и поддержки мира на Корейском полуострове.

В Госдепе США между тем отметили фундаментальную роль совместной рабочей группы, отметив, что она эффективно выполняет свои функции по ряду вопросов, среди которых денуклеаризация Корейского полуострова, санкции в отношении КНДР и межкорейское сотрудничество.