Пекин, , 11:28 — REGNUM Китай как партнер и дружественная Белоруссии страна выступает против создания внешними силами в республике раскола и общественного волнения. Об этом 19 августа заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Как хороший друг и партнёр, мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Также он подчеркнул, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии, и отметил, что Китай уважает путь развития, выбранный белорусским народом в соответствии с ситуацией в стране, и его (народа) усилия по защите собственных независимости, суверенитета, безопасности и развития.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во въезде в Белоруссию было отказано 17 журналистам по причине отсутствия у них аккредитации для работы в республике.

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