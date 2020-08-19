Минск, , 11:17 — REGNUM Во въезде в Белоруссию было отказано 17 журналистам по причине отсутствия у них аккредитации для работы в республике. Об этом 19 августа сообщается на сайте белорусской погранслужбы.

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"18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Белоруссия по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пытавшиеся въехать на территорию республики иностранные граждане пытались скрывать истинные цели посещения Белоруссии и рассказывали о планах по посещению разных достопримечательностей страны.

При этом, как сообщает погранслужба страны, найденные при них удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура говорили об их намерении по осуществлению журналистской деятельности с нарушением законов Белоруссии.

Кроме этого, в погранслужбе особо подчеркнули «нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами».

Помимо этого, указывается, что представители ТРК Deutsche Welle и ТРК Danmarks Radio, у которых была аккредитация МИД Белоруссии, как и все законопослушные граждане, пересекли границу республики без трудностей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Польши считает развертывание войск на западе Белоруссии психологической игрой белорусских властей.