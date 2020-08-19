Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Американским университетам и колледжам настоятельно рекомендовали избавиться от активов в китайских компаниях. С таким призывом к учебным учреждениям обратился Государственный департамент США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Рекомендации руководству американских научных центров направлены в письме от заместителя госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетической безопасности и охраны окружающей среды Кита Крака. В обращении отмечается, что владельцы акций рискуют в связи с тем, что китайские компании вынуждены будут провести переоценку прежней финансовой отчетности.

«Главам финансовых фондов университетов следует распродать акции в компаниях из КНР», — говорится в письме.

В Госпеде США опасаются, что изменение стандартов бухгалтерской отчетности может обернуться массовым исключением китайских компаний с американских фондовых бирж к концу 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны собираются представить налоговые льготы американским компаниям, которые перемещают свои предприятия из Китая на родину. Глава Белого дома подчеркнул, что благодаря этому решению в США в течение десяти месяцев появится 10 млн новых рабочих мест. Президент также отметил, что расторгнет госконтракты с теми организациями, которые передают «критически важную» деятельность на аутсорсинг в КНР.

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