Джакарта, , 11:09 — REGNUM Министерство связи и информатики Индонезии запустило серию почтовых марок с изображением президента Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина в рамках празднования 75-й годовщины независимости Индонезии, сообщает Antara.

«Серия марок с изображением президента Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина — это форма уважения к ним как к главе государства, так и к заместителю главы государства, которые были избраны индонезийским народом», — отметил министр связи и информации Индонезии Джонни Плейт в своем выступлении.

По словам вице-президента, почтовые марки стали важной частью каждого исторического события индонезийской нации и общества.

«Долгая история почтовых марок доказывает, что марки являются не только средством оплаты почтовых отправлений, но и средством визуализации ценностей разнообразия общества и даже суверенитета страны», — отметил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Вьетнам будут использовать новый логотип для всей посольской и консульской деятельности во время серии торжеств по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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