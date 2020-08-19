Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Все больше и больше граждан Швеции пользуются услугами частного медицинского страхования, что в некоторых случаях способствует быстрому преодолению очередь. В свою очередь, правительство страны поручило разработать специальный законопроект, который ограничивал бы действие платной медицинской страховки при попадании пациента в учреждения системы здравоохранения, финансируемые за счет государственного бюджета. Об этом 18 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Здравоохранение — это общий ресурс, который должен предоставляться по мере необходимости и на равных условиях для всего населения. Но пробел в законе означает, что люди с частным медицинским страхованием могут иметь более хороший доступ к медицинской помощи», — заявила министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

По словам Халленгрен, оказание медицинской помощи все больше и больше зависит от финансовых возможностей пациента. Министр считает, что эта тенденция усилилась во время пандемии коронавирусной инфекции, поскольку большая часть запланированных операций была отменена, в то время как для обладатели частных страховок пользовались приоритетным обслуживанием.

«У нас не может быть системы, при которой люди могли бы покупать себе приоритетное обслуживание, финансируемое за счет налогов», — прокомментировала Халленгрен.