Сухум, , 11:12 — REGNUM Члены общественной организации ветеранов Отечественной войны абхазского народа «Аруаа» неверно истолковали высказывание премьер-министра Абхазии Александра Анкваба о гражданстве для грузин, проживающих в республике. Об этом 18 августа заявил агентству «Апсныпресс» сам глава правительства республики, комментируя обвинения в своей адрес.

Ранее было распространено заявление «Аруаа», в котором критиковалось высказывание Анкваба о том, что лишение абхазских паспортов грузин, проживающих в Галском районе Абхазии, несправедливо. По мнению ветеранов, проблемы с гражданством жителей этого района связаны с тем, что они хотят оставаться гражданами Грузии. Высказывание премьер-министра общественниками было расценено как призыв разрешить двойное гражданство, что запрещено законодательством Абхазии, если второе гражданство не является российским.

«Во-первых, я не произносил слова «граждан Грузии, проживающих в Абхазии». Я сказал «грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе». Во-вторых, ничего, вступающего в противоречие с абхазским законодательством, мною сказано не было. В моем комментарии не содержится даже мысль о необходимости вернуть паспорта этим гражданам», — прокомментировал ситуацию Анкваб.

Он отметил, что часть жителей Галского района ранее участвовали в референдуме о независимости Абхазии, а также участвовали в выборах президента республики и глав местного самоуправления.

Напомним, в «Аруаа» ранее также выдвигались претензии к высказываниям президента страны Аслана Бжании, когда тот заявил, что с Грузией нужно строить экономические отношения, не дожидаясь признания Тбилиси суверенитета Абхазии.

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