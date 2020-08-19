Москва, , 11:01 — REGNUM Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская позиционирует себя в качестве лидера в изгнании, который может вести диалог с внешним миром, якобы высказывая интересы белорусского народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Тихановская сделала очень важный шаг по признанию себя президентом в изгнании. Это формирование координационного совета по трансферу власти. Таким образом, она позиционирует себя в качестве лидера в изгнании, подразумевая, что данный совет является представителем белорусского народа, и следовательно она может сейчас вести диалог с внешним миром с позиции высказывания интересов белорусского народа. Это чем-то напоминает модель Гуайдо — признанного Западом фиктивного президента Венесуэлы, который уехал из страны и объявил себя президентом. Но у Тихановской есть проблемы».

Как пояснил Шаповалов, если внимательно проанализировать процедуру, способы формирования и состав координационного совета, то можно увидеть, что, во-первых, он никем не избран.

«Это люди, назначенные Тихановской и ее окружением. Из 35 человек только один обозначен в качестве делегата от рабочего коллектива. Все остальные очевидно никем не избраны. Политик, обвиняющий действующего президента в том, что тот нарушил демократические нормы, сама формирует орган некой переходной власти невыборным путем. То есть нарушая принципы демократии, — сказал Шаповалов. — Второй момент — указанные лица не представляют белорусский народ во всем его разнообразии. Но включают в себя несколько представителей правозащитных общественных организаций, занимающих прозападную позицию и осуществляющих свою деятельность на западные гранты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской необходимо стать переходным президентом.

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