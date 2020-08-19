Стокгольм, , 10:56 — REGNUM В Швеции создана новая «Арабская партия». Политическое объединение считает своей задачей представлять арабов, проживающих на территории страны и «брать на себя ответственность» за «наш народ». Об этом 18 августа сообщила газета Fria Tider.

«Собственное название партии не следует путать с тем фактом, что партия выступает за арабские ценности или что задача партии состоит в том, чтобы арабизировать Швецию. Напротив, задача партии — взять на себя ответственность за наш народ», — говорится на веб-сайте политического объединения.

Партия имеет «социалистическую ориентацию с определенными капиталистическими элементами» и религиозно независима, что означает, что ее представителям запрещены «религиозные символы или специфическая одежда».

Согласно информации на странице «Арабской партии» в Facebook, для вступления в партию необходимо наличие арабского происхождения, а именно «по крайней мере, один из родителей должен обладать арабским происхождением». Претенденты на вступление также должны иметь шведское образование в колледже или университете и не иметь судимостей и приводов в полицию в течение как минимум 5 лет.