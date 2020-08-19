Минск, , 10:51 — REGNUM Информацию о том, что утром 19 августа возле проходной Минского тракторного завода (МТЗ) были факты задержания, подтвердило МВД Белоруссии. Об этом 19 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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"Подтверждаю, что есть задержанные», — приводит ее слова ТАСС.

При этом пресс-секретарь не уточнила число задержанных возле МТЗ и пообещала рассказать об этом подробнее, когда позднее появится официальная информация.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее из сообщений СМИ стало известно о задержании у проходной МТХ нескольких рабочих, которые ранее ушли в отпуск за свой счет в знак поддержки участвующих в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии и пришли к проходной поддержать тех, кто бастует на своем рабочем месте.

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