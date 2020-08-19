Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Ситуация в Белоруссии становится всё более напряженной. В течение дня и вечера 18 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде поддерживала контакты с двумя главными действующими лицами в борьбе за власть: лидером оппозиции Светланой Тихановской и заместителем министра иностранных дел Белоруссии. Об этом вечером 18 августа рассказала Линде в эфире шведского телеканала SVT.

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»У меня был долгий разговор со Светланой Тихановской, где я разъяснила как критику со стороны Швеции в адрес фальсификаций на выборах, так и требование освободить всех заключенных», — заявила Линде.

Министр Линде, посетившая студию Aktuellt SVT, среди прочего предложила помощь Швеции в налаживании диалога между оппозицией и правительством в Белоруссии посредством ОБСЕ.

«Оппозиция отнеслась очень позитивно, но мы пока не получили ответа от белорусского правительства», — прокомментировала Линде.

По словам главы внешнеполитического ведомства Швеции, в последние дни белорусский КГБ и полиция стали менее «агрессивными» по отношению к протестующим.

«Протесты стали настолько обширными, что, вероятно, приводит к оценке, согласно которой их уже нельзя подавить силой», — объяснила Линде.

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