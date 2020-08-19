Минск, , 10:38 — REGNUM В Белоруссии продолжается забастовка на ОАО «Беларуськалий», добыча руды не осуществляется. Об этом заявил сопредседатель стачкома компании Анатолий Бокун.

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"Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят. Работает только фабрика 4-го рудоуправления», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель независимого профсоюза Максим Позняков заявил, что работники ОАО «Беларуськалий» приостановили добычу руды на всех предприятиях и объявили забастовку.

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