Мапуту, , 10:38 — REGNUM Представители стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) заявили о готовности поддержать Мозамбик в борьбе с терроризмом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на резолюцию, одобренную ими на 40-м саммите САДК, прошедшем в формате видеоконференции.

В резолюции лидеры стран САДК объявили о своей «приверженности поддержке Мозамбика в борьбе с терроризмом и насильственными нападениями».

В ходе саммите президент Мозамбика Филипе Ньюси был назначен председателем сообщества на ближайший год.

Напомним, что в Мозамбике продолжаются бои за город Мосимбоа-да-Прая. На территории страны действуют боевики, широко известные как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако они не имеют никаких связей с одноименной сомалийской группировкой. В течение последних двух лет они регулярно совершают нападения на отдаленные деревни.

Представители Сил специальных операций ВС США в Африке ранее заявляли, что в последние 12−18 месяцев боевики действуют «более агрессивно» в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду при поддержке террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что в видеоконференции приняли участие представители всех 16 членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) — Танзании, Анголы, Ботсваны, ДР Конго, Коморских островов, Эсватини, Лесото, Намибии, Сейшельских островов, ЮАР, Малави, Мозамбика, Маврикия, Мадагаскара, Замбии и Зимбабве.