Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не может или не хочет противостоять «вмешательству» России. Такое мнение в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии США высказал бывший американский госсекретарь Джон Керри.

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Керри, выражая свою поддержку кандидату в президенты Джозефу Байдену, в своей речи высмеял внешнюю политику Дональда Трампа.

«Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс. И теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска», — приводит Fox News слова бывшего госсекретаря США.

Керри уверен, что нынешний глава Белого дома не будет защищать страну и противостоять президенту РФ Владимиру Путину. Политик уверен, что народу и войскам США нужен президент, «который заступится за них».

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Также Керри критически отозвался и о политике Трампа в отношении Ирана и ядерной сделки, о выходе из которой американский лидер заявил в 2018 году. По мнению Керри, решить возникшие у США проблемы с экономикой, ядерным вооружением, пандемией коронавируса, терроризмом может Джо Байден, который понимает, что для этого необходимо «сплотить народы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в очередной раз обвинила действующего президента страны Дональда Трампа в причастности к «вмешательству» России в процесс выборов. В частности, она заявила о том, что глава Белого дома дает возможность другим странам вмешиваться в американские выборы. По её словам, президент США «продает американскую демократию и ценности» для удовлетворения своих собственных политических целей.