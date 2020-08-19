Архангельск, , 10:02 — REGNUM Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский примет участие в дебатах кандидатов в губернаторы региона. Об этом 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

Кроме этого, уточняется, что основными темами дебатов станут: расселение аварийного жилья в области и развитие жилищного строительства, а также состояние автомобильных дороги в регионе, как одна из проблем, которая мешает эффективному развитию Архангельской области.

Помимо того, известно, что дебаты предполагают участие всех зарегистрированных кандидатов (6 человек) в губернаторы области и что каждому участнику в рамках одного совместного мероприятия предоставляется по три минуты времени: две минуты для заявления по теме дебатов и по одной минуте для заключительного слова.

При этом очередность выступающих будет определяться перед каждым раундом дебатов с помощью вытягивания конвертов с номерами.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся в регионе 13 сентября 2020 года в единый день голосования.