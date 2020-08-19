Джакарта, , 09:44 — REGNUM Посол Палестины в Индонезии Зухаир Аль-Шун оказался в центре внимания после того, как появился на мероприятии коалиции действий за спасение Индонезии, сообщает Sindonews.

Присутствие посла на мероприятии посчитали политическим жестом. Иностранные представители должны занять нейтральную позицию и не участвовать в какой-либо политической деятельности в стране.

«Мы хотим подчеркнуть, что наше участие основано на понимании того, что это мероприятие — событие, посвященное Дню независимости Индонезии, и ничего больше», — отреагировал посол Палестины в Индонезии.

«Наше присутствие на мероприятии длилось всего пять минут, когда мы спели национальный гимн Индонезии», — продолжил посол.

«Я надеюсь, что все понимают, что мы не участвуем и не будем участвовать в политической деятельности Индонезии», — заявил Зухаир Аль-Шун.

Как сообщало ИА REGNUM, два вертолета, произведенные в США, были доставлены национальным агентством по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий в стране.

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