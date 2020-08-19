Бамако, , 09:40 — REGNUM Во время военного мятежа, который произошел в Мали 18 августа, граждане России не пострадали. Об этом 19 августа сообщили в российском посольстве в Бамако.

«По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе дипмиссии РФ Льва Матошина.

Также он напомнил, что накануне группа офицеров ВС Мали попыталась совершить в государстве военный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные, которые устроили в мятеж в Мали и заставили уйти в отставку президента страны Ибрагима Бубакара Кейту, объявили о создании Национального комитета спасения народа.