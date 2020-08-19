Вильнюс, , 09:35 — REGNUM С призывом к лидерам стран-участниц Евросоюза не признавать итоги выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, обратилась бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она сказала об этом 19 августа в своем видеообращении, размещенном на видеохостинге YouTube.

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«Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов», — заявила Тихановская, причем ее обращение было записано на английском языке.

Также она напомнила, что ею было инициировано создание национального координационного совета Белоруссии, который должен, по ее словам, возглавить «процесс мирной передачи власти через диалог».

Кроме этого, Тихановская рассказала, что совет должен немедленно инициировать проведение «новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением» в республике и обратилась к лидерам стран-участниц ЕС с призывом «уважать принципы международного права, суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа».

Напомним, на данный момент экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве и ее обращение на английском языке было опубликовано перед саммитом ЕС, который состоится позднее 19 августа в видео-формате.