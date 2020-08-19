Какамега, , 09:33 — REGNUM Протесты вспыхнули в городе Какамега на западе Кении после того, как местный сенатор был арестован полицией в понедельник, 17 августа. Об этом передает ВВС Swahili.

Демонстранты зажгли костры в центре города и перекрыли несколько дорог призывая освободить сенатора Клеофаса Малалу.

Двое других сенаторов также были задержаны и доставлены в свои округа под охраной полиции. В связи с арестами сессия Сената в понедельник, 17 августа, на которой должно было состояться голосование по важнейшему вопросу распределения бюджетных средств между регионами, была отложена.

Двое других сенаторов, Чарльз Лангат из округа Бомет и Стив Лелегве из Самбуру, однако, были освобождены вечером в тот же день после допроса. Им обоим предъявили обвинения в подстрекательстве к межобщинному насилию.

Между тем, сенатору Малала предъявили обвинения в проведении публичного собрания в нарушение строгих мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Со своей стороны, арестованные сенаторы обвинили правительство в запугивании некоторых из них, кто выступает против предложенной формулы распределения бюджета по регионам.

Голосование по распределению бюджетных средств, которое должно было состояться в понедельник, 17 августа, было отложено рекордные восемь раз из-за разногласий по спорной формуле распределения 316,5 млрд кенийских шиллингов ($2,9 млрд) между 47 округами.