Гродно, Белоруссия, , 09:26 — REGNUM Власти белорусского города Гродно выполнили некоторые требования протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии. Так, в частности? Гродненский горисполком в соответствии с требованиями оппозиционного штаба бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и профсоюзами создал совет общественного согласия, в который вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и общественной власти. Об этом сообщается на сайте горисполкома.

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Кроме того демонстрантам разрешили проводить акции на площадях Ленина и Советской.

«Гродненским областным советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения», — говорится в заявлении горисполкома.

Также власти заявили о начале разбирательств по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью и пообещали, что в отношении участников забастовок не будут применять административный ресурс.

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В горисполкоме заявили о готовности обсуждать «все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно» в рамках совета общественного согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гродно, как и в других крупных городах Белоруссии, после президентских выборов в стране прошли несанкционированные митинги против итогов голосования, по результатам которых победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.