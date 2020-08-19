Минск, , 08:58 — REGNUM Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской необходимо стать переходным президентом.

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"Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией», — сказал он РИА Новости, добавив, что победа Тихановской на выборах является «очевидной».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% голосов избирателей. После выборов в республике начались акции протеста.

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