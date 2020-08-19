Ставрополь, , 08:54 — REGNUM В Ставропольском крае сменили руководителя управления ФСБ. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Кменного, который был главой ведомства с сентября 2014 года, назначен генерал-лейтенант Олег Усов.

В прежние годы он возглавлял управления ФСБ в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. С его назначением на Ставрополье ожидают громких антикоррупционных дел. На своем прежнем месте работы в должности начальника управления ФСБ в Дагестане он отличился зачисткой дагестанской элиты. Стали фигурантами уголовных дел премьер-министр Абдусамад Гамидов, три его заместителя, ряд министров и еще свыше 200 должностных лиц в органах власти и в других сферах, в том числе здравоохранении и соцзащите.

Предшественник Усова на посту главы управления ФСБ Ставрополья — Сергей Кменный — также известен громкими антикоррупционными делами, фигурантами которых стали чиновники высокого ранга во властных структурах. О его новом месте работы пока ничего не известно.