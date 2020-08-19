Париж, , 08:53 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «удовлетворена» тем, что в отношении бывшего заместителя мэра Парижа Кристофа Жирара возбуждено предварительное расследование, передает BFM TV.

Анн Идальго рада тому, что открытие расследования позволит «жертве выразить свое мнение, участвовать в проявлении правды, учитывая серьезность обвинений против Кристофа Жирара».

«Как мэр Парижа и активист, выступающий за равные права, я подтверждаю свою непоколебимую поддержку всех жертв изнасилования и всегда буду на их стороне», — отметила Анн Идальго, добавив, что она хотела бы, чтобы «это расследование прошло мирно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Парижа начала расследование по факту «изнасилования», чтобы изучить обвинения, выдвинутые против бывшего заместителя мэра Парижа Кристофа Жирара.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции начали расследование в отношении бывшего заммэра Парижа

Читайте развитие сюжета: Компании Франции обеспокоены расходами, связанными с ношением масок