Вена, , 08:56 — REGNUM Санкции против представителей властей Белоруссии, которые отвечают за применение насилия к участникам несанкционированных акций протеста, начавшихся после состоявшихся 9 августа выборов президента страны, должен ввести Евросоюз. Такое мнение 19 августа высказал канцлер Австрии Себастьян Курц, его слова приводит Австрийское агентство печати.

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"Я считаю важным, чтобы у ЕС была четкая реакция на события там (в Белоруссии — ред.). На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — заявил он перед началом видеосаммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии.

Также Курц отметил, что он рад проведению специального саммита ЕС по ситуации, сложившейся в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики, так как состоявшиеся 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми».