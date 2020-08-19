Минск, , 08:41 — REGNUM У белорусской оппозиции нет планов отказываться от действующих международных договорённостей с Россией, сообщила член оппозиционного координационного совета республики Мария Колесникова.

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«Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами — партнёрами, безусловно включая Россию», — цитирует её «Интерфакс».

По её словам, в настоящее время не обсуждается возможность выхода Белоруссии из союзных структур с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил координационный совет белорусской оппозиции в намерении захватить власть и пообещал жесткую реакцию в рамках конституции.

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