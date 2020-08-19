Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В Чувашии сформирован состав рабочей группы по контролю за изготовление избирательных бюллетеней на выборах главы республики. Соответствующее постановление принял ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всего в республике будет изготовлено 929 500 бюллетеней для голосования на выборах главы Чувашии, в том числе 648 000 обычных избирательных бюллетеней и 281 500 бюллетеней с применением КОИБ-2017.

Также постановлением утверждён состав рабочей группы по контролю за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы Чувашии. Руководителем назначен секретарь республиканского избиркома Сергей Тарасов («Единая Россия»), в состав также вошли члены комиссии с правом решающего голоса Владислав Солдатов («Патриоты России») и Олег Павлов (КПРФ).

Напомним, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Зарегистрированы пять кандидатов: врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России», Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).

Читайте ранее в этом сюжете: Глава фракции КПРФ в горсобрании Чебоксар поддержал врио главы