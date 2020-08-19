Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии во втором квартале 21 региональное отделение политической партии из 27 предоставило нулевые отчёты. Из шести партий, которые получили средства, на начало квартала самыми богатыми было отделение КПРФ, а по объёму новых поступлений лидирует «Единая Россия». Примечательно, что за второй квартал всего поступило почти 28 млн рублей, из них около 6,3 млн рублей (или 22,5%) — с нарушением закона. Соответствующие сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий опубликовал ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало второго квартала на счетах региональных отделений партий находилось более 22,13 млн рублей. Больше всего средств числилось у отделения КПРФ — около 17,48 млн рублей. У единороссов насчитывалось 3,578 млн рублей, у остальных партий (ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость») было на счету менее 1 млн рублей.

За второй квартал поступило 27,92 млн рублей. Из них почти 23,83 млн рублей перечислено отделению «Единой России», около 3,1 млн рублей получили коммунисты. Партия пенсионеров получила 337,5 тыс. рублей, справороссы — 306,24 тыс. рублей, «Яблоко» — 195,7 тыс. рублей, ЛДПР — 172,4 тыс. рублей.

Согласно документу, с нарушением закона «О политических партиях» поступило во втором квартале почти 6,3 млн рублей (то есть 22,5% от общего числа поступлений за квартал), из них в адрес регионального отделения «Единой России» — 5,87 млн рублей, «Справедливой России» — 297,5 тыс. рублей, КПРФ — 124,1 тыс. рублей.

Поступившие средства тратились в основном на проведение съездов, партийных конференций и общих собраний — всего на эти цели израсходовано свыше 9,35 млн рублей. Из них чувашское отделение «Единой России» потратило 6,26 млн рублей, КПРФ — 2,68 млн рублей, «Яблоко» — 195,7 тыс. рублей, ЛДПР — 172,4 тыс. рублей, партия пенсионеров за справедливость — 37,5 тыс. рублей, «Справедливая Россия» — 8,74 тыс. рублей.

Нулевые отчёты представило 21 региональное отделение политических партий.