19 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Значит, все-таки месть и ненависть. Та ненависть, которая обрушилась на мальчишку после его возвращения из Лондона. Людоедские национал-патриотические пляски в таких случаях в Украине никого особо уже не удивляют.

Марьян Сидорив, , 08:27 — REGNUM Украинская повседневность с завидной регулярностью выдает «на гора» сюжеты, заставляющие усомниться в ее здравомыслии. Большинство из них объясняются совершенно рациональными мотивами и могут быть объяснены с той или иной долей беспристрастия. Но порой накатывают эмоции и «отвращение подкатывает к горлу».

Памятник Леониду Быкову: уничтожат ли его за советскую форму и медаль Героя Советского Союза? © kiev-live.com

Живет в поселке Турийск, что на украинской Волыни, 12-летний мальчик Максим Ткачук. Сирота, воспитывается бабушкой и дедушкой — но уже многие в Европе знают его под прозвищем «Турийский соловей». Потому что в начале этого года году мальчик поехал в Лондон, на «Stars of the Albion», «ежегодное мероприятие, на которое съезжаются молодые необычайно талантливые музыканты и танцоры со всего мира».

В марте этого года туда приехали представители 23-х стран, но турийский мальчишка стал лучшим, спев там легендарную «Смуглянку», а еще — «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Сувенир» Демиса Руссоса. В результате — три награды: премия и спецприз «Молодое будущее дарование», а за исполнение именно «Смуглянки» в соответствующем костюме — Сертификат для участия в фестивале в Белоруссии и приглашение на остров Мальта.

И мальчик, с песней «Джамайка» на украинском языке, стал готовиться к покорению новой вершины — к конкурсу «Детское Евровидение-2020», который пройдет в Вашаве 28 ноября.

Живет в Киеве совсем уже не мальчик, 55-летний Зураб Аласания, Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Который решил Максима на конкурс «не пущать».

В истории украинского шоу-бизнеса Аласания уже «отметился»: в феврале прошлого года он буквально выдавил из участия в «Евровидении-2019» певицу МАРУВ, которая так и писала у себя на ФБ-страничке: «Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019». И хотя МАРУВ убедительно победила в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019» (11 баллов из 12-ти возможных) в Тель-Авив она так и не поехала. От Украины туда вообще никто не поехал.

И вот все повторяется. До 17 августа Максим уверенно лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения. Он набрал 12 000 лайков, в то время как у его ближайшего преследователя было не более трех тысяч. Но 17 августа ему аннулировали заявку в национальном отборе на детское «Евровидение». Почему? Бабушка, Лариса Владимировна, заявила: «Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». С телеканала никто … ничего не объяснял».

Ряд украинских журналистов и политиков уже предположил, что выведение Максима Ткачука из числа кандидатов на конкурс «Детского Евровидения» — это банальная месть, гнусная и грязная. Месть за то, что в Лондоне, на конкурсе, посвященном 75-летию победы над нацизмом, Максим выступил в костюме по мотивам формы солдата Красной Армии и с песней, ассоциирующейся с победой Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Зураб Аласания начал протестовать, но протестовать как дурак, ведь «дуракам закон не писан». Он ссылается на Правила Детского Евровидения, один из пунктов которых гласит, что «участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины». А конкурс «Stars of the Albion», принесший триумф «Турийскому соловью», был соорганизован «Русским домом/Представительством Россотрудничества в Лондоне» . Хотя на самом деле организатором конкурса является Musica Nova Productions Agency & Academy, английское юридическое лицо, зарегистрированное в столице Великобритании, по адресу 88 Cromer Street Bloomsbury, London, WC1H 8DG. Россотрудничество являлось лишь партнером фестиваля, и фестиваль был ему очень благодарен: «Огромное спасибо Россотрудничеству… за два дня приема нашего фестиваля и поддержку на всем его протяжении».

То есть, даже с точки зрения «буквы» правил, юное дитя Волыни ничего не нарушило. А если Аласания не понимает разницы между «организатором» и «партнером», то открою ему страшную тайну: даже сегодня, на седьмом году того, что возбужденное национал-патриотическое сознание называет «российско-украинская война», вторым по значению именно «партнером» для Украины является Российская Федерация (2951320 тысяч долларов) за первые пять месяцев года.

Значит, все-таки месть и ненависть. Та ненависть, которая обрушилась на мальчишку после его возвращения из Лондона. Людоедские национал-патриотические пляски в таких случаях в Украине никого особо уже не удивляют. Если что и удивляет, то это сдержанный и взвешенный ответ мальчика на пляски: «У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летии Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости». Взрослые дяди-политики могли бы и поучиться.

А еще удивляет сам Зураб Аласания. Год назад, выгоняя МАРУВ из отбора Евровидения, он написал у себя на страничке: «отбор открыл еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно — отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества. Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и требование Евровидениея) НСТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса». Фантастика! Человек, поставленный во главе общественного вещания, всерьез считает, что предотвращением раскола общества может быть не поиск компромисса, а безоглядная поддержка требований одной из сторон! И считает это «урегулированием болезненного вопроса»!!!

И опозорив страну в прошлом году (напомню, Украина ВООБЩЕ не была представлена на Евровидении), в этом он опять «убирает» самого рейтингового кандидата на основании политического недовольства. Значит, не просто дурак, а «дурак по граблям скачущий». Или просто до диареи боящийся гнева национал-радикалов.

Народные депутаты от «Слуги народа» Максим Бужанский и Александр Дубинский, похоже, инициируют отставку Зураба Аласания. Хочется пожелать им успеха. И не из-за приступа симпатии к Максу и Александру, а из опасений: а вдруг этот «боец с детьми» из общественного вещания присмотрит новую жертву. Следом за «Смуглянкой» — снести памятник Маэстро, например. Ведь Леонид Быков там в красноармейской форме со звездой Героя Советского Союза на груди. А потом — згоріла хата, гори і сарай — вообще запретить «В бой идут одни «старики»…

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